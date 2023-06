Krievija apšauda Kijivu, kad tur viesojas Āfrikas līderi

Krievija piektdien, kad Kijivā ieradušies vairāku Āfrikas valstu līderi, pakļāvusi Ukrainas galvaspilsētu raķešu triecienam.

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba tviterī ierakstījis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins "nostiprina uzticību", dodot pēdējās nedēļās lielāko raķešu triecienu Kijivai tieši laikā, kad Ukrainas galvaspilsētā ieradušies vizītē Āfrikas valstu līderi.

Kuleba uzsvēris, ka Krievijas raķetes ir vēstījums Āfrikai, ka "Krievija grib vairāk kara, ne miera".

Piektdien Ukrainā ieradās Āfrikas valstu līderu delegācija Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) prezidenta Sirila Ramafosas vadībā.

Delegācija apmeklēja Buču un Kijivā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai piedāvātu savu miera plānu, kas paredz apturēt Starptautiskās Krimināltiesas izdotā ordera Putina aizturēšanai darbību un mazināt Krievijai noteiktās sankcijas apmaiņā pret Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas un Krievijas kodolieroču neizvietošanu Baltkrievijā.

Nedēļas nogalē Āfrikas valstu līderiem paredzēts Krievijā tikties ar Putinu.

Delegācijā ir arī Komoru salu, Kongo Republikas, Senegālas un Zambijas prezidenti, Ēģiptes premjerministrs un Ugandas pārstāvis.

Rietumvalstis ir kritizējušas DĀR par promaskavisku politiku un paudušas aizdomas, ka, iespējams, DĀR piegādā ieročus Krievijai.

Āfrikas valstis ir lielas Ukrainas graudu importētājas.

A mother breastfeeding her newborn baby in the Kyiv metro during this morning's Russian missile attack on the capital.

As a result of russian missile fire, private houses were damaged in one of the districts of #Kyiv region.

A fire started. There are victims, police chief Andriy Nebytov said.#russiaisaterorriststate pic.twitter.com/IzaB82a5pF