Krievija apšauda Ukrainas Melnās jūras piekrasti

Krievija otrdien ar daudzām raķetēm apšaudījusi Ukrainas Melnās jūras piekrasti pie Odesas un Mikolajivā, sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Ukrainas armijas Operatīvā pavēlniecība "Dienvidi".

Uzbrukumi notikuši neilgi pēc Krievijas sestdien veiktās Odesas ostas apšaudes, kas jau lika apšaubīt starptautiskās vienošanās izpildi par Ukrainas labības eksportu.

"Masīvs raķešu trieciens, izmantojot lidaparātus, Ukrainas dienvidiem tika izvērsts no Melnās jūras," pavēstīja armijas pavēlniecība.

Triecienā nodarīti postījumi dzīvojamajiem namiem Odesas apgabalā, un tur šobrīd strādā glābēji.

Kā redzams video, ko tīmeklī publicējis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Zatokas kūrortā pie Odesas triecienā smagi bojātas ēkas, ap tām trieciena rezultātā izsvaidītas drupas.

"Nav militāro bāzu, nav karaspēka. Krievu teroristi vienīgie grib šaut. Par visu to viņi tiks saukti pie atbildības," ierakstā sociālajā tīklā "Instagram" solīja prezidents.

Mikolajivas apgabalā uzbrukuma mērķis bijusi ostas infrastruktūra. Triecienā izmantotas raķetes S-300.

Mikolajivā notikuši vairāki sprādzieni, gaisā paceļas melnu dūmu mākoņi, redzams video, ko tīmeklī publicējis Mikolajivas apgabala gubernators Vitālijs Kims.

