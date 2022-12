Krievijā apspriesti plāni par 30% palielināt armijas apjomu, ziņo britu izlūki

Krievijas diktators Vladimirs Putins 21. decembrī tika iepazīstināts ar plāniem paplašināt Krievijas militāro spēku par aptuveni 30% līdz 1,5 miljoniem cilvēku. Nav skaidrs, kad šis līmenis tiks sasniegts., teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šigou skaidroja, ka paplašināšanā būs iesaistītas vismaz divas brigādes Krievijas ziemeļrietumos, kas tikšot palielinātas līdz divīzijas spēkam. Viņš minēja iespējamos draudus no Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO.

Šis ir viens no pirmajiem ieskatiem tajā, kā Krievija tiecas pielāgot savus spēkus ilgtermiņa stratēģiskajiem izaicinājumiem, kas izriet no tās iebrukuma Ukrainā, raksta Lielbritānijas ministrija.

Joprojām nav skaidrs, kā Krievija atradīs jaunus karavīrus, lai pabeigtu šādu paplašināšanos laikā, kad tās spēki Ukrainā tiek pakļauti nepieredzētam spiedienam, noslēgumā norāda britu izlūki.

