Krievija apsver 'T-14' tanku izvietošanu Ukrainā, ziņo britu izlūki

Krievija, visticamāk, apsver iespēju Ukrainā izvietot nelielu skaitu savu kaujas tanku "T-14 Armata", teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka 2022. gada decembra beigās "T-14" attēlos bija redzami mācību laukumā Krievijas dienvidos: šī vieta ir saistīta ar pirmsizvietošanas darbībām. Tas notika pēc tam, kad valdību atbalstošie Krievijas mediji apgalvoja, ka "T-14" tiek gatavoti izvietošanai. Tomēr nav skaidrs, vai Krievija šo tanku modeli jau ir dislocējusi Ukrainā.

Jebkāda "T-14" izvietošana, visticamāk, būs augsta riska lēmums Krievijai. Šī tanka modeļa programmu ietekmējušas aizkavēšanās, plānotā flotes lieluma samazināšanās un ziņojumi par ražošanas problēmām. Papildu izaicinājums Krievijai ir loģistikas ķēdes pielāgošana "T-14" pārvadāšanai, jo tas ir lielāks un smagāks par citiem Krievijas tankiem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Ja Krievija izvietos "T-14", tas, visticamāk, būs propagandas nolūkos. Saražoti, iespējams, ir tikai desmitiem šādu tanku, savukārt komandieri, visdrīzāk, neuzticēsies tankam kaujas apstākļos, noslēgumā raksta britu izlūki.

