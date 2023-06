Krievija ar Irānas palīdzību vēlas ražot pati savus bezpilota lidaparātus, ziņo Lielbritānija

Krievija sākusi strādāt pie savu bezpilota lidaparātu ražošanas, un tas, visticamāk, notiek ar Irānas palīdzību, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija ieguldīs resursus dronu ražošanā, jo tie nodrošina salīdzinoši lētu tāla darbības rādiusa trieciena spēju laikā, kad okupanti Ukrainā ir iztērējuši lielu daļu savu spārnoto raķešu krājumu.

Pēdējos mēnešos Krievija ir mēģinājusi nodrošināt ilgtermiņa, liela apjoma vienvirziena bezapkalpes gaisa transportlīdzekļu (OWA-UAV) piegādi. Piegādājot šos ieročus, Irāna turpina pārkāpt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes Rezolūciju 2231, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija, visticamāk, ir pārgājusi no nelielu Irānas OWA-UAV piegāžu saņemšanas ar gaisa transportu uz lielākiem sūtījumiem ar kuģiem no Irānas caur Kaspijas jūru. Šis "starptautiskais ziemeļu-dienvidu tranzīta koridors" ir ieguvis daudz lielāku nozīmi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma. Tas ļauj Krievijai piekļūt Āzijas tirgiem, tostarp ieroču piegādēm, veidos, kuri, kā cer Maskava, būs vairāk pasargāti no starptautiskajām sankcijām, noslēgumā raksta britu izlūki.

