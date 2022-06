Krievija ar raķetēm apšaudījusi Kijivu; vismaz viens bojāgājušais un seši cietušie (17.35)

Svētdienas, 26. jūnija, rītā Kijivā sprāgušas Krievijas spēku raidītas raķetes, kā rezultātā cietusi dzīvojamā apbūve un cilvēki, vēsta aģentūra UNIAN.

Kijivas mērs Vitālijs Kļičko apstiprina, ka vairāki sprādzieni notikuši pilsētas Ševčenko rajonā. Zem vienas no ēkas drupām varētu būt palikuši cilvēki, viņš informē.

Deviņstāvu dzīvokļu ēkā pēc raķetes trāpījuma sācies ugunsgrēks un daļēji sagrauti septītais, astotais un devītais stāvs. Divi cietušie hospitalizēti, ziņo portāls "Liga".

Pievkarē mediji ziņo, ka glābšanas darbos atrastas sešas cietušas personas, kā arī viens bojāgājis vīrietis. No ēkas drupām izvilkta arī septiņus gadus veca meitene, kas nogādāta slimnīcā.

ASV prezidents Džo Baidens apšaudi nodēvējis par kārtējo Krievijas barbarisma apliecinājumu.

Lielbritānijas vēstniece Ukrainā Melionda Simonsa Krievijas uzbrukumu dzīvojamam rajonam, kur nav militāru objektu, nosaukusi par “slepkavniecisku gļēvulību”.

#Kyiv was shelled overnight by 🇷🇺. A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY