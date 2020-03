Krievijā armijas helikopters nejauši iešāvis daudzdzīvokļu namā

Krievijas pilsētā Čitā militārais helikopters Mi-8 nejauši izšāvis kaujas šāviņu pa dzīvojamo ēku, vēsta "Radio Svoboda".

Aizsardzības ministrija atzinusi, ka noticis nejaušs šāviens no helikoptera 23 milimetru lielgabala tā apkopes laikā, helikopteram atrodoties uz zemes lidlaukā.

Šāviņš trāpījis daudzstāvu dzīvojamās ēkas trešā stāva līmeni, bet incidentā neviens nav cietis. Sprādzienā bojāts balkons, logu stikli un starpstāvu pārsegums.

