Krievija atlaidusi sešus ģenerāļus saistībā ar neveiksmēm Ukrainā, ziņo Lielbritānija

Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins un aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, visticamāk, varētu būt atlaiduši vismaz sešus ģenerāļus saistībā ar operacionālajām neveiksmēm, ko okupantu armija cietusi Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 24. augustā Šoigu sacīja, ka Krievija apzināti palēnina savas militārās kampaņas tempu Ukrainā, ko veicinot nepieciešamība samazināt civiliedzīvotāju upurus. Kā uzsver britu izlūki, tā gandrīz noteikti ir apzināta dezinformācija. Krievijas ofensīva ir apstājusies Krievijas vājā militārā snieguma un sīvās Ukrainas pretestības dēļ. Pēc Šoigu pavēles spēki, kas darbojas Ukrainā, vairākkārt ir nokavējuši plānotos operāciju grafikus.

Dienā, kad runāja Šoigu, Krievijas tuva darbības rādiusa ballistiskā raķete "SS-26 Iskander" ietriecās vilcienā Čaplinas pilsētā, nogalinot vismaz divus bērnus. Tas liecina par Krievijas gatavību radīt papildu zaudējumus, ja tā uzskata, ka raķešu vai artilērijas triecienu veikšanai ir militāras priekšrocības, raksta Lielbritānijas ministrija.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 August 2022

