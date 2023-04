Krievija atstādinājusi smagus zaudējumus piedzīvojušās Austrumu spēku grupas komandieri, ziņo Lielbritānija

Krievijas Aizsardzības Ministrija, visticamāk, ir atlaidusi ģenerālpulkvedi Rustamu Muradovu (attēlā pa labi) no Austrumu spēku grupas (EGF) komandiera amata Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka Muradova vadītais EGF pēdējos mēnešos ir cietis ārkārtīgi lielus zaudējumus, jo tā slikti iecerētie uzbrukumi vairākkārt nerezultējās ar Doneckas apgabala pilsētas Vuhledaras ieņemšanu.

EGF operācijas izpelnījās asu sabiedrības kritiku no visa Krievijas komentētāju spektra, tostarp paša Muradova karaspēka. Muradovs pārņēma EGF pēc tā katastrofālā mēģinājuma uzbrukt Kijivai no ziemeļrietumiem kara sākumā, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Viņš ir līdz šim nozīmīgākais Krievijas militārais atlaišanas gadījums 2023. gadā, taču, visticamāk, tādu būs vēl vairāk, jo Krievija turpina nesasniegt savus mērķus Donbasā, noslēgumā raksta britu izlūki.

