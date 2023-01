Krievija atstādinājusi vēl vienu augsta ranga komandieri, ziņo Lielbritānija

Krievijas bruņoto spēku ģenerālpulkvedis Mihails Tepļinskis – viens no galvenajiem operacionālajiem komandieriem Ukrainā – ticis atstādināts no amata, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Tepļinskis bija atbildīgs par okupantu relatīvi veiksmīgo atkāpšanos no Dņepras rietumu krasta 2022. gada novembrī. Viņš arī iepriekš saņēmis uzslavas kā spējīgs un pragmatisks komandieris.

Šobrīd vēl nav skaidrs, vai Tepļinskim joprojām ir pilnvaras vadīt Krievijas Gaisa desanta spēkus (VDV). Eksistē reālistiska varbūtība, ka debates par to, kādi uzdevumi piešķirti VDV, noveduši pie Tepļinska atstādināšanas; desantnieki bieži izmantoti teritoriju noturēšanas operācijās, kuras parasti uztic mehanizētajām kājnieku vienībām, raksta Lielbritānijas ministrija.

Tepļinska atlaišana, visticamāk, ir vēl viens simptoms jau ieilgušai polarizācijai Krievijas augstākā ranga militārpersonu vidū, ģenerālim Valērijam Gersaimovam – okupantu apvienotās spēku grupas Ukrainā vadītājam – tiecoties pēc varas pār kampaņu, noslēgumā pauž britu izlūki.

