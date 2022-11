Krievija atvilkusi spēkus no Dņepras rietumu krasta; Hersonā plīvo Ukrainas karogs

Krievija piektdien paziņojusi, ka pabeigusi sava karaspēka atvilkšanu no Dņepras rietumu krasta.

"Šorīt pulksten 05:00 pēc Maskavas laika (pulksten 04:00 pēc Latvijas laika) Krievijas karaspēka pārvešana uz Dņepras kreiso krastu tika pabeigta, Neviena kara tehnikas vai bruņojuma vienība netika pamesta labajā krastā," teikts Krievijas Aizsardzības ministrijas izplatītajā paziņojumā.

Ukrainas bruņoto spēku karavīri piektdien iegājuši Krievijas karaspēka pamestajā Hersonas pilsētā, kurā viņus sagaida vietējie iedzīvotāji ar Ukrainas karogiem rokās, liecina sociālajos tīklos publicētie fotoattēli un video.

Oficiāli par pilsētas atbrīvošanu vēl nav paziņots, bet sociālajos tīklos publicētie attēli un video liecina, ka Ukrainas karavīri ierodas pilsētā, kuras centrālajā laukumā jau pacelts Ukrainas karogs.

Simtiem cilvēku izgājuši ielās ar Ukrainas karogiem, lai sagaidītu savus karavīrus.

It is reported that partisans put up a Ukrainian flag in the center of Kherson.

Local journalist Kostiantyn Ryzhenko posted this on Telegram.

"Resistance movement sends its regards. Slava Ukraini. The picture is current", he wrote. pic.twitter.com/LtWejmyUcF