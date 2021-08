Krievijā audzis korupcijas gadījumu skaits, ziņo ģenerālprokurors

Krievijā kopš gada sākuma ievērojami pieaudzis ziņoto korupcijas gadījumu skaits, atsaucoties uz mūsu lielās kaimiņvalsts ģenerālprokurora biroja ziņojumu, raksta "Radio Brīvā Eiropa".

Pirmajā pusgadā – no 1. janvāra līdz 30. jūnijam – visā Krievijā ziņots par 24 500 korupcijas gadījumiem, liecina 30. augustā publicētais ziņojums. Aptuveni puse no visiem ziņotajiem korupcijas gadījumiem bijuši saistīti ar kukuļošanu, no kuriem trešdaļa – par summām mazākām par 10 000 rubļiem (ap 115 eiro).

Vairums ziņojumu par korupcijas incidentiem nākuši no Sanktpēterburgas, Stavropoles novada un Permas apgabala. Visbiežāk korupcijā apsūdzēti likumsargi, bet viņiem seko Aizsardzības ministrijas amatpersonas, liecina jau agrāk šogad publicēts ģenerālprokurora ziņojums.

Ziņoto gadījumu skaits šogad audzis par 16%, bet kopējais korupcijas nodarītais kaitējums aplēsts 40 miljardu rubļu (ap 460 miljonu eiro) apmērā, kas ir par 7 miljardiem rubļu (ap 80 miljoniem eiro) vairāk. Savukārt korupcijas dēļ iesaldēto līdzekļu apjoms ir trīskāršojies, salīdzinot ar periodu pirms gada, līdz 45 miljardiem rubļu (gandrīz 520 miljoniem eiro).