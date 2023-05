Krievija Bahmutas ieņemšanu joprojām uzskata par svarīgu neatliekamu mērķi, secina briti

Krievijas vadība Ukrainas pilsētas Bahmutas ieņemšanu joprojām uzskata par svarīgu un steidzamu mērķi tās karā pret Ukrainu, savā ikdienas ziņojumā pieļauj Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

"Ir augsti ticams, ka pēdējo četru dienu laikā Krievija Bahmutas sektora stiprināšanai ir pārvietojusi vairākus bataljonus," atsaucoties uz izlūkošanas informāciju, teikts ziņojumā.

Tas seko līdz maija vidum sasniegtajiem Ukrainas taktiskajiem panākumiem Bahmutas flangos un publiski paustām šaubām par algotņu grupējuma "Vagner" noskaņojumu turpināt kauju par pilsētu.

Ņemot vērā, ka okupantiem Ukrainā varētu būt salīdzinoši neliels skaits kaujās neiesaistītu vienību, šī spēku pārvietošana liecina par nopietnu Krievijas pavēlniecības apņemšanos, secina briti.

"Krievijas vadība, domājams, Bahmutas ieņemšanu joprojām uzskata par svarīgu neatliekamu kara mērķi, kas viņiem ļautu pretendēt uz zināma līmeņa panākumiem konfliktā," secināts ziņojumā.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 May 2023.