Krievija bloķē pret konstitūcijas grozījumiem vērstu opozīcijas vietni

Krievijas varasiestādes ceturtdien bloķējušas opozīcijas tīmekļa vietni, kurā pilsoņi aicināti protestēt pret konstitūcijas grozījumiem, kas ļaus prezidentam Vladimiram Putinam palikt amatā arī pēc pašreizējā pilnvaru termiņa beigām 2024.gadā.

"Vietni kampaņai pret konstitūcijas grozījumu ieviešanu "net2020.ru" tikko bloķējis [mediju uzraugs] "Roskomnadzor"," aģentūrai AFP pavēstīja opozīcijas aktīvists Andrejs Pivovarovs. Viņš piebilda, ka "Roskomnadzor" rīkojies, pamatojoties uz Maskavas Taganskas rajona tiesas lēmumu.

Tiesas pārstāve AFP apstiprināja, ka vietne ir bloķēta, taču sīkākus paskaidrojumus atteicās sniegt. "Šāda nervoza reakcija apliecina, ka esam uz pareizā ceļa," norādīja Pivovarovs, uzsverot, ka kampaņa "Ņet" ("Nē!") tiks turpināta. Vietnē publicēto manifestu, kurā norādīts, ka Kremlis īsteno "konstitucionālo apvērsumu", līdz šim ja parakstījuši 51 728 cilvēki.

Kā ziņots, 67 gadus vecais Putins, kurš prezidenta un premjerministra amatos atradies pie varas Krievijā divas desmitgades, janvārī ierosināja plašas konstitucionālās reformas, bet tobrīd noliedza, ka to mērķis ir nodrošināt viņam iespēju palikt pie varas pēc 2024.gada.

Taču otrdien Valentīna Tereškova, viena no parlamenta deputātēm, kas pārstāv valdošo partiju, ierosināja konstitūcijas grozījumu, kas paredz dzēst līdzšinējos Putina pilnvaru termiņus un sākt to uzskaiti no jauna.

Trešdien Krievijas parlamenta apakšpalāta - Valsts dome - trešajā un galīgajā lasījumā apstiprināja šo un citus konstitūcijas grozījumus. Tikai dažas stundas vēlāk likumprojektu atbalstīja arī augšpalāta - Federācijas padome. Ceturtdien Putins likumprojektu parakstīja, un paredzēts, ka 22.aprīlī tas tiks nodots apstiprināšanai tautas nobalsošanā.