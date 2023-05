Krievijā Brjanskas apgabalā nogāzušies divi helikopteri un lidmašīna, ziņo avoti

Platformas "Telegram" Krievijas kanāli sestdien ziņo, ka Krievijā debesīs virs Brjanskas apgabala, kas robežojas ar Ukrainu, sestdienas rītā notriekti divi helikopteri un kaujas lidmašīna.

Par lidmašīnas Su-34 nogāšanos ziņo arī Kremļa oficiālā ziņu aģentūra TASS, norādot, ka tā nogāzusies "netālu no Ukrainas robežas".

Kā uzsver britu raidsabiedrības BBC krievu redakcija, visu šo informāciju vēl nākas pārbaudīt un precizēt, bet pagaidām informatīvais juceklis, kas šādā unikālā situācijā nav nekas neparasts, turpinās.

Daži Krievijas propagandas kanāli izsaka ne ar ko nebalstītus pieņēmumus, ka helikopterus un lidmašīnu notriekuši Ukrainas zenītnieki, lietā liekot tālas darbības sistēmas, kas saņemtas no Rietumiem.

Citi mediji, arī bez pierādījumiem, vēsta par ukraiņu diversantu grupām ar pārnēsājamiem zenītkompleksiem, kas vainojamas notikušajā.

Viens helikopters nogāzies Kļincu pilsētā, sākotnēji ziņoja vairāki Krievijas "Telegram" kanāli.

Platformā "Telegram" Krievijas ziņu kanāls "Ostorožno, novosti" ("Uzmanību, ziņas") vēlāk vēstīja, ka Brjanskas apgabalā nogāzušies divi helikopteri - viens no tiem Kļincos, bet otrs pie Sureckijmuravejas ciema.

Russian media report that a Russian helicopter has crashed in Klintsy, Bryansk region (about 50 km from the border with Ukraine) . Official sources say it was due to an engine fire.

In the meantime, Russian Telegram channels report that a helicopter was downed by Russian air… pic.twitter.com/Wz6o1SI5wW