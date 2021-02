Krievijā cilvēkus ar mobilo lukturīšu spīdināšanu aicina atbalstīt Navaļniju

Krievijas iedzīvotāji aicināti svētdienas vakarā atbalstīt ieslodzīto opozīcijas politiķi Alekseju Navaļniju, izejot savu dzīvojamo māju pagalmos un iededzot mobilo tālruņu lukturīšus (foto līdzīgs protests Baltkrievijā pret Lukašenko režīmu).

Ar šādu aicinājumu otrdien nāca klajā Navaļnija līdzgaitnieks Leonīds Volkovs, kurš pašlaik dzīvo Lietuvā. Trešdien tika ziņots, ka Krievija izdevusi orderi Volkova aizturēšanai.

Iecerēts, ka akcija sāksies Valentīna dienas vakarā pulksten astoņos, un tā ilgs 15 minūtes.

Jaunā protestu taktika, kas līdzīga tai, kuru opozīcija nesen lietojusi Baltkrievijā, liegs iejaukties policijai un ļaus piedalīties ikvienam, savā "Facebook" lapā norādīja Volkovs.

"Jūs pacelsiet savu tālruņu lukturīšus, bet kāds, iespējams, atnesīs sveces, un ar tām (gaismiņām) izveidosiet sirds formu. Jūs to no augšas, no kāda dzīvokļa, nofotografēsiet un publicēsiet "Instagram". Piepildīsim sociālos medijus ar tūkstošiem mirdzošu siržu no desmitiem Krievijas pilsētu," rakstīja Navaļnija līdzgaitnieks. "Nekāda OMON, nekādu baiļu," viņš uzsvēra.

Kā ziņots, Navaļnijs tika aizturēts 17. janvārī Maskavas Šeremetjevas lidostā, atgriežoties no Vācijas, kur viņš atlaba pēc augustā notikušā slepkavības mēģinājuma, saindējot ar ķīmisko kaujas vielu "Novičok".

Savukārt 2. februārī Maskavas tiesa apmierināja Krievijas Federālā sodu izpildes dienesta prasību nomainīt Navaļnijam 2014. gadā piespriesto nosacīto sodu pret reālu trīsarpus gadu cietumsodu.

Protestu laikā pret Navaļņija apcietināšanu un vēlāko notiesāšanu visā Krievijā aizturēti vairāk nekā 11 000 cilvēku.

Pagājušajā nedēļā pēc kārtējās demonstrācijas vardarbīgas apspiešanas Volkovs paziņoja, ka protesti atliekami līdz pavasarim un ka protestu akciju rīkošana katru nedēļas nogali novedīs vienīgi pie jaunām aizturēšanām.

Tomēr otrdien viņš atzina, ka nepieciešams ķerties pie kā tāda, "kas ir spēcīgāks par bailēm" no represijām, un jāsarīko demonstrācija, kuru policija nespēs izjaukt.

"Mēs jau esam kļuvuši par vairākumu, taču [Krievijas prezidents Vladimirs] Putins mūs šķeļ ar [policijas] kordoniem, lai mēs viens otru nevarētu redzēt un nevarētu ieraudzīt, cik daudz mūs ir. Mums jāatrod izeja, lai to pārvarētu," uzsvēra Volkovs.