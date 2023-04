Krievija desantnieku rīcībā nodevusi termobāriskos ieročus, ziņo Lielbritānija

Aprīļa sākumā Krievijas plašsaziņas līdzekļi ziņoja par TOS-1A termobārisko daudzkārtējās palaišanas raķešu sistēmu nodošanu Krievijas gaisa desanta spēkiem (VDV), ziņo Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka postošo TOS-1A, ko Krievija apzīmē kā "smago ugunsmetēju", parasti ekspluatē Krievijas speciālistu ķīmiskās, bioloģiskās un radioloģiskās aizsardzības karaspēks Ukrainā, un tas iepriekš nav bijis oficiāli saistīts ar VDV.

Šo ieroču nonākšana desantnieku rokās, visticamāk, norāda uz VDV turpmāko lomu uzbrukuma operācijās Ukrainā, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tā varētu būt daļa no centieniem atjaunot VDV pēc tam, kad šī vienība cieta smagus zaudējumus pirmajos deviņos kara mēnešos, noslēgumā ziņo britu izlūki.

