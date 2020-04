Krievijā dumpja pārņemtā cietumā izcēlies ugunsgrēks

Krievijā Sibīrijas reģionā Angarskas cietumā piektdien ieslodzīto dumpja laikā izraisījies ugunsgrēks, vēsta vietējie aktīvisti, mediji un varasiestāžu pārstāvji.

Apvidus Irkutskas apgabalā ap Angarskas soda izciešanas koloniju numur 15 norobežots, krīzes apslāpēšanā iesaistīti drošības spēki.

Mediji ziņo par cietušajiem, tomēr upuru skaits šobrīd nav skaidrs. Radio "Brīvība" vēsta, ka cietuma ēkas aizdedzinājuši paši dumpja dalībnieki. Cietumā atrodas aptuveni 1200 ieslodzītie.

Kā vēsta Krievijas ieslodzījuma vietu pārvalde, ieslodzītie uzbrukuši sargam, kurš nogādāts slimnīcā. Amatpersonas norāda, ka situāciju izdevies pakļaut kontrolei, un ir sākta oficiāla izmeklēšana.

Video of the burning prison camp pic.twitter.com/E7sA8IxWFq

Looks like riot is over and police is controlling prison camp pic.twitter.com/dZ9PAfRreR