Krievijā dumpja pārņemtu cietumu plosa ugunsgrēks

Krievijā Sibīrijas reģionā Angarskas cietumā piektdien ieslodzīto dumpja laikā izraisījies ugunsgrēks, vēsta vietējie aktīvisti, mediji un varasiestāžu pārstāvji. Apvidus Irkutskas apgabalā ap Angarskas soda izciešanas koloniju numur 15 norobežots, krīzes apslāpēšanā iesaistīti drošības spēki.

Dumpī viens cilvēks gājis bojā, vēsta Krievijas mediji. Bojāgājušā līķis atrasts nodegušas ēkas krāsmatās. Radio "Brīvība" vēsta, ka cietuma ēkas aizdedzinājuši paši dumpja dalībnieki – ieslodzītie, kas bija izbēguši no savām kamerām. Cietumā atrodas aptuveni 1200 ieslodzītie.

Mediji vēsta, ka sestdien ugunsgrēks jau ir teju pilnībā apdzēsts. Varasiestādes paziņojušas, ka situācija tiek kontrolēta.

Ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz izmeklētājiem, vēsta, ka notikušas vardarbīgas sadursmes starp drošības spēku pārstāvjiem un ieslodzītajiem. Atbilstoši sākotnējai informācijai dumpī iesaistīti 18 ieslodzītie. Daži esot imitējuši pašnāvību, lai izbēgtu no kamerām, un tad uzbrukuši apsargiem, vēsta mediji. Kā vēsta Krievijas ieslodzījuma vietu pārvalde, ieslodzītie uzbrukuši sargam, kurš nogādāts slimnīcā.

Vēl pirms tam viens ieslodzītais esot pārmeklēts iespējamu pārkāpumu dēļ. Kā tiek ziņots, viņš tad esot aicinājis pārējos uz dumpi. Mediji arī ziņo, ka ieslodzītie esot sūdzējušies par piekļuvi medicīniskajai aprūpei.

Video of the burning prison camp pic.twitter.com/E7sA8IxWFq

Looks like riot is over and police is controlling prison camp pic.twitter.com/dZ9PAfRreR