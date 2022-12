Krievija frontē gatavo plašas aizsardzības pozīcijas, ziņo britu izlūki

Kā liecina attēli, pēdējo nedēļu laikā Krievijas spēki ir turpinājuši ieguldīt lielas pūles, lai frontes līnijā izveidotu plašas aizsardzības pozīcijas. Viņi, iespējams, ir devuši prioritāti ziemeļu sektoram ap Svatoves pilsētu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šīs okupantu darbības seko tradicionālajiem militārajiem nostiprināšanas plāniem, kas lielākoties nav mainījušies kopš Otrā pasaules kara.

Šādas konstrukcijas, visticamāk, būs neaizsargātas pret mūsdienīgiem, precīziem triecieniem, prognozē Lielbritānijas ministrija.

Lielo aizsardzības līniju izbūve ir vēl viens piemērs tam, ka Krievija atgriežas pie pozicionālā kara jeb metodes, ko lielākā daļa mūsdienu Rietumu militārpersonu pēdējo desmitgažu laikā ir pametusi, noslēgumā raksta britu izlūki.

