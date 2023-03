Krievija gatavojas masveida karavīru vervēšanas kampaņai, ziņo Londona

Krievijas varasiestādes gatavojas sākt lielu militāro vervēšanas kampaņu ar mērķi piesaistīt papildu 400 000 karavīru, atsaucoties uz krievu medijos atrodamo informāciju, raksta Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija kampaņu pasniedz kā brīvprātīgā, profesionāla personāla piesaistīšanas pasākumus, nevis jaunu, obligātu mobilizāciju.

Pastāv reāla iespēja, ka praksē šī atšķirība starp brīvprātīgu pieteikšanos un mobilizācijai līdzīgiem apstākļiem būs izplūdusi un reģionālās iestādes mēģinās sasniegt savervēto skaita mērķus, piespiežot vīriešus pievienoties okupantu spēkiem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievijas varasiestādes, visticamāk, ir izvēlējušās it kā “brīvprātīgo modeli” lai mazinātu iekšpolitiskās domstarpības. Maz ticams, ka kampaņa piesaistīs 400 000 īstu brīvprātīgo. Tomēr, lai atjaunotu Krievijas kaujas spēku Ukrainā, būs nepieciešams vairāk nekā tikai personāls; Krievijai ir nepieciešams vairāk munīcijas un militārā aprīkojuma krājumu, nekā tai šobrīd ir pieejams, noslēgumā raksta britu izlūki.

