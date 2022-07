Krievija gūst minimālus panākumus Donbasa ofensīvā, ziņo Lielbritānija

Krievija turpina gūt minimālus panākumus savā Donbasa ofensīvā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

19. jūlijā varas iestādes Krievijas okupētajā Hersonā ziņoja, ka Antonovska tiltam pār Dņepru uzbrukuši Ukrainas spēki. Sociālo mediju ieraksti liecināja par acīmredzamiem kaujas radītiem bojājumiem uz tilta braucamās daļas.

Londona gan norāda, ka tilts, visticamāk, joprojām būs izmantojams, taču tas simbolizē vienu no okupantu lielākajiem izaicinājumiem. Tas ir viens no diviem šķērsošanas punktiem pār Dņepru, pa kuru Krievija var piegādāt vai izvest savus spēkus teritorijā, kuru tā ir ieņēmusi uz rietumiem no upes. Šajā teritorijā ietilpst Hersonas pilsēta, kas ir politiski un simboliski nozīmīga Krievijai. Dņepras lejtecē ir dabiska barjera, un ūdensceļš parasti ir aptuveni 1000 metru plats.

Dņepras šķērsošanas vietu kontrole, visticamāk, kļūs par galveno faktoru, kas noteiks kauju iznākumu šajā reģionā, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/nx8fNH0vaD

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9q2Q3h3FrA