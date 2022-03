Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā sākās pirms 16 dienām, taču jau pēc pirmās kara nedēļas tapa skaidrs, ka Kremlis nav rēķinājies ar tik sīvu ukraiņu pretestību un nespēj ātri realizēt savus mērķus. Iebrucējiem līdz šim nav izdevies iegūt nevienu no lielākajām Ukrainas pilsētām, taču tas tiek kompensēts ar nežēlīgu civiliedzīvotāju bombardēšanu, radot ciešanas ielenkumā nonākušiem civiliedzīvotājiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (16. diena)

Video no sprādziena Dņipro: https://twitter.com/donetsk2022/status/1502144729332563968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1502144729332563968%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-live-updates-satellite-imagery-shows-russian-troops-on-the-outskirts-of-kyiv-un-to-meet-over-allegations-of-biological-weapons-meta-to-allow-putin-death-posts-12541713

Putins piekrīt sūtīt 16 tūkstošus brīvprātīgos no Tuvajiem Austrumiem cīnīties Ukrainā, ziņo "The Guardian". Viņš sacīja: "Ja Jūs redzat, ka šie cilvēki vēlas palīdzēt Donbasā dzīvojošajiem sava labprātīguma, ne naudas dēļ, tad mums jādod to, ko viņi vēlas, un jāpalīdz viņiem tikt līdz konflikta zonai." Jāatgādina, ka šī gada 24. februārī Krievija iebruka visā Ukrainas teritorijā, sākot lielāko karu un bēgļu krīzi kopš Otrā pasaules kara beigām, līdz ar to Putina sacītais ir nepatiess apgalvojums. Iepriekš jau izskanēja vēstis, ka Krievija vervē pieredzētus sīriešus cīņām pilsētās. Sīkāk varat lasīt mūsu atsevišķā rakstā: https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-karam-ukraina-verve-siriesus.d?id=54125090

Krievija strādā pie rezerves daļu iegādes lidmašīnām no Ķīnas un citām Āzijas valstīm un vēl nav izlēmusi, vai pirkt ārvalstu lidmašīnas, kuras nomā Krievijas aviokompānijas, ziņu aģentūra "Interfax", atsaucoties uz Transporta ministrijas šodien teikto. Ministrija paziņoja, ka pašlaik ārvalstīs ir reģistrētas vairāk nekā 700 Krievijas aviokompāniju lidmašīnas, ziņoja "Interfax".

ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi paziņojis, ka bēgļu skaits no Ukrainas sasniedzis 2,5 miljonus. No tiem aptuveni 116 000 ir trešo valstu valstspiederīgie, viņa teikto citē ziņu aģentūra AFP. Vēl divi miljoni cilvēku pārvietojušies pašas Ukrainas teritorijas ietvaros, viņš piebilda.

Čerņihivas apgabalā Ukrainas spēki no okupantiem atbrīvojuši piecas apdzīvotas vietas, ziņo Operatīvā pavēlniecība “Ziemeļi”. Virs šīm apdzīvotajām vietām pacelti Ukrainas karogi, kaujās sagrābti divi pretinieka bruņutransportieri. Krievijas vienības neesot spējīgas pilnvērtīgi pretoties, virsnieku rindās valdot panika, ka viņus esot pametusi augstākā militāri politiskā vadība, teikts paziņojumā. https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2096256987221755&show_text=true&width=500

Ieslodzītais Kremļa kritiķis Aleksejs Navaļnijs savā "Instagram" kontā publicēja ziņu ar aicinājumu doties pretkara protestos gan Maskavā, gan citās Krievijas pilsētās šosvētdien. Viņš vēstīja: "Jums jādodas uz pretkara protestiem katru nedēļu pat, ja izskatās, ka visi ir vai nu aizbēguši, vai nobijušies... Jūs esat pret kara un nāves kustības mugurkauls."

Ukrainas armijas dati par Krievijas iebrucēju zaudējumiem infografikas veidā. https://twitter.com/KyivPost/status/1502202911211900932

Tā pēc Krievijas apšaudēm izskatās Harkivā.

Ukrainas armijas Ģenerālštāba jaunākie dati par pretinieka zaudējumiem: Dzīvais spēks – vairāk nekā 12 tūkstošiTanki – 353 Bruņumašīnas – 1165 Artilērijas iekārtas – 125 Zalvju uguns sistēmas – 58 Lidmašīnas – 57 Helikopteri – 83 Autotransports – 558 Kuģi/kuteri – 3 Degvielas vedēji – 60 Izlūkošanas droni – 7

Par šī rīta uzlidojumu Luckā: Krievijas bumbvedējs izšāvis četras raķetes pa vietējo lidostu. Triecienā gājuši bojā divi karavīri, vēl seši ievainoti. Pilsētā nav nostrādājusi trauksmes sistēma. Trauksmes apziņošana nav nostrādājusi arī rīta uzlidojuma laikā Ivanofrankivskā. (Liga.net)

Pēc okupantu uzbrukuma Dņipro pilsētai:

Okupantu spēku apšaudē Dņipro pilsētā šorīt gājis bojā viens cilvēks, ziņo amatpersonas, uz kurām atsaucas "Sky News". Valsts avārijas dienests ziņoja, ka šorīt agrā rītā netālu no bērnudārza un dzīvojamās mājas notika trīs Krievijas gaisa uzlidojumi.(Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs runāt ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, taču "nepiekāpsies Krievijas nostājai šo sarunu laikā", viņa vietnieks sacīja CNN.Lai gan ceturtdien Turcijas pilsētā Antālijā notikušās Ukrainas un Krievijas ārlietu ministru sarunas nekādu būtisku pavērsienu nenesa, Ukraina jau no paša sākuma nebija pārāk optimistiska, sacīja Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks Igors Žovkva. "Tā ir patiešām laba lieta, ka viņi [abu valstu ārlietu ministri] tikās, bet diemžēl varam teikt, ka Krievijas ārlietu ministrs nav tas, kurš pieņem galīgo lēmumu. Galīgo lēmumu pārtraukt karu, noslēgt pamieru, izvest karaspēku pieņem tikai viens cilvēks," sacīja Žovkva, acīmredzot runājot par Putinu.

Jaunākā izlūkošanas informācija par konfliktu Ukrainā, ar ko dalījusies Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Londona ziņo, ka joprojām ir maz ticams, ka Krievija ir veiksmīgi sasniegusi tās pirmsinvāzijas plānā izvirzītos mērķus. Krievijas sauszemes spēki turpina gūt ierobežotu progresu. Loģistikas problēmas, kas kavējušas Krievijas virzību uz priekšu, joprojām pastāv, tāpat kā spēcīgā Ukrainas pretestība, informē Apvienotās Karalistes ministrija. Visticamāk, Krievija tuvākajās dienās centīsies atsākt uzbrukuma darbību un noregulēt savus spēkus. Tas, iespējams, ietvers operācijas pret galvaspilsētu Kijevu. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502161078125355013

Ukrainas aizstāvjiem pievienojies krievu žurnālists un rakstnieks Sergejs Loiko. “Esmu bijis liecinieks virknei karu, bet es nekad neesmu piedalījies kādā no pusēm. Tagad jūs manās rokās redzat Kalašņikova automātu. Un es vairs neesmu žurnālists, bet brīvs cilvēks. Esmu atbraucis šeit uz Ukrainu, lai to aizstāvētu pret savu dzimteni, pret Putinu – mūsdienu Hitleru,” teic 69 gadus vecais Loiko. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/2337119033097058/&show_text=0&width=560

ASV Valsts departaments uzskata, ka labāk par “MiG” iznīcinātājiem, kuru nosūtīšanu Ukrainai Vašingtona noraidīja, ukraiņiem noderētu pretgaisa aizsardzības ieroči, kas izrādījušies efektīvi pret Krievijas gaisa spēkiem. (LETA)

ASV prezidents Džo Baidens piektdien plāno paziņot par vislabvēlīgākā tirdzniecības režīma atcelšanu Krievijai saistībā ar tās iebrukumu Ukrainā, aģentūrai "Associated Press"(AP) kļuvis zināms no informēta avota. Pēc šī režīma atcelšanas ASV varēs noteikt ievedmuitas nodevas Krievijas precēm. (LETA)

Krievijas karaspēks ceturtdienas vakarā bombardējis pētniecisko kodoliekārtu "Neitronu avots", kas atrodas Harkivā Nacionālā zinātniskā centra "Harkivas Fizikas tehniskais institūts" teritorijā, pavēstīja Ukrainas Valsts kodolregulējuma inspekcija. (LETA)

Sprādzieni piektdienas rītā nogranduši arī Ivanofrankivskas lidostā, paziņojis pilsētas mērs.

Krievijas Kantemirovskas tanku divīzijas 12. pulka karavīri Ukrainā ieradušies 3. martā “ar apmācību un kvalifikācijas celšanas mērķi”, liecina kāds Ukrainas rīcībā nonācis dokuments. (Liga.net)

Čerņihivas apgabalā okupantu spēki cieš zaudējumus, ir demoralizēti un padodas gūstā, ziņo Ukrainas Ģenerālštābs.

Lai papildinātu iebrucēju dzīvā spēka rezerves, Krievijā Rostovas apgabalā ieslodzītajiem tiek piedāvāts doties karot uz Ukrainu apmaiņā pret amnestiju, ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Karot tiekot piedāvāts arī ieslodzītajiem bez militārās pieredzes. Sagrābtajās teritorijās pretinieks nodarbojas ar propagandu un cenšas panākt vienošanos ar iedzīvotajiem. Atsevišķās apdzīvotās vietās notikuši civiliedzīvotāju nāvessodi, tiek ņemti ķīlnieki un notiek laupīšanas. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269688042010948&show_text=true&width=500

Luckas mērs Igors Poliščuks apstiprina, ka sprādzieni notikuši pie lidostas. Viņš aicina iedzīvotājus doties uz patvertnēm un nepublicēt fotogrāfijas, kas var nodot adreses un koordinātes. Ukrainas dienesti jau iepriekš ir brīdinājuši iedzīvotājus nepublicēt tīmeklī reāllaika triecienu sekas, jo tas pretiniekam var palīdzēt koriģēt uguni. https://www.facebook.com/ihor.polishchuk/posts/5098938926838404&show_text=true&width=500

Dņipro ap pulksten 6.10 notikuši trīs Krievijas aviācijas uzlidojumi. Lādiņi sprāguši pie bērnudārza un daudzdzīvokļu ēkas. Trāpīts arī pa apavu fabriku, kur izcēlies ugunsgrēks. (Liga.net)

Luckā Krievijas triecieni bijuši vērsti pret lidlauku un lidmašīnu remonta rūpīcu, ziņo BBC Ukrainas dienests. Minētajā rūpnīcā tiek remontēti lidmašīnu reaktīvie dzinēji. Pēc sprādzieniem, kas Luckā nogranduši ap pulksten 6 no rīta, pilsētā apturēta divu katlu māju darbība, ziņo “Liga.net”.

Pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma sākuma pēdējās pusstundas laikā sprādzieni nogranduši Dņipro un Luckā. Lucka atrodas valsts ziemeļrietumos, bet Dņipro ir svarīga pilsēta valsts centrālajā-austrumu daļā pie Dņepras upes. Līdz šim šīs pilsētas nebija pieredzējušas tiešas apšaudes. (BBC)

Arī Ķīna popularizē Krievijas iepriekš paustos nepatiesos apgalvojumus, ka ASV ir finansējušas bioloģisko ieroču izstrādi Ukrainā.Pekinas ārlietu ministrs paudis, ka Vašingtonai ir jāpieņem "daudzpusēja pārbaude" iespējamajā ASV kontrolētajā bioieroču laboratorijā karadarbības skartajā valstī. (CNN)Jau vēstīts, ka apgalvojums, ka Ukraina ar ASV palīdzību ražo bioloģiskos ieročus, nav patiess.Turklāt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš norādīja, ka viņš šos nepatiesos Krievijas paziņojumus uztver ar bažām: "Mēs it kā gatavojam ķīmisko uzbrukumu. Tas mani ļoti uztrauc, jo vairākkārt esam pārliecinājušies: ja vēlaties zināt Krievijas plānus, paskatieties, par ko Krievija apsūdz citus,” paudis prezidents.

Sociālais medijs “Twitter” turpmāk Baltkrievijas valsts mediju kontiem pievienos zīmogus, ar kuriem apzīmēs, ka medijs strādā kvalitatīvi un sniedz patiesu informāciju. Vairāk par to, kā šie zīmogi izskatās, var lasīt šeit.

Neliels kopsavilkums par pēdējo diennakti: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nakts uzrunā noraidīja Krievijas varasiestāžu jaunākos apmelojumus, ka Ukraina izstrādājot ķīmiskos un masu iznīcināšanas ieročus, norādot, ka tas rada bažas par Krievijas plāniem ķerties pie šādiem līdzekļiem Ukrainā. Pirms tam ASV paziņoja, ka Maskavas apgalvojumi par “ASV atbalstītām ķīmisko ieroču laboratorijām” Ukrainā ir “viltus karoga” operācija, lai mēģinātu attaisnot Krievijas iespējamo ķeršanos pie šādiem ieročiem. Satelīta attēli liecina, ka Krievijas spēki turpina lēnu virzību uz Kijevu un ir pārdislocēti mežos. Iebrucēji ielenc vairākas pilsētas. Tāda taktika jau radījusi humāno krīzi Mariupolē, kur trūkst pārtikas un ūdens. Krievijas un Ukrainas ārlietu ministru tikšanās ceturtdien Turcijā beidzās bez rezultātiem, vienošanās par uguns pārtraukšanu nav panākta. “Facebook” un “Instagram” īpašnieks kompānija “Meta” paziņojusi, ka atvieglo naida runas noteikumus savās platformās. Noteiktās valstīs uz laiku būs pieļauta viedokļu paušana, kas ietver naida runu pret Kremļa saimnieku Putinu un Krievijas armiju. Savukārt naida runa pret Krievijas civiliedzīvotājiem joprojām būs aizliegta.

