Krievija ierobežojusi lauksaimniecības produktu importu no Moldovas

Krievija no 15. augusta aizliegusi pārtikas produktu importu no 31 Moldovas reģiona, atļaujot to ievešanu tikai no trim reģioniem, otrdien, 9. augustā, paziņojušas Krievijas varasiestādes.

Moldova pērk dabasgāzi no Krievijas un augusta sākumā lūdza koncerna "Gazprom" atļauju aizkavēties ar maksājumu par šo mēnesi.

Krievija apgalvo, ka importu nācies ierobežot, jo Moldovas produktos atkārtoti konstatēti "bīstami karantīnas objekti".

Krievijai ir paradums izmantot importa aizliegumus tirdzniecības strīdos ar citām valstīm.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Moldova ir samazinājusi augļu piegādi Krievijai, jo karš sarežģījis loģistiku un paaugstinājis transportēšanas izmaksas. Tomēr Moldovas lauksaimniekiem piegādes Krievijai joprojām ir nozīmīgas.

Moldova šogad piegādājusi Krievijai 168 000 tonnu lauksaimniecības produktu, galvenokārt ābolus, plūmes un vīnogas, ziņoja aģentūra "Interfax".