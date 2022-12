Krievija, iespējams, saņēmusi jaunu Irānas bezpilota lidaparātu piegādi, ziņo britu izlūki

Pirmo reizi trīs nedēļu laikā izskanējušas ziņas par Irānas nodrošināto dronu uzbrukumiem Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Šie ziņojumi vēl jāpārbauda, taču, visticamāk, Krievija ir izsmēlusi savus iepriekš saņemtos Irānas dronu krājumus un šobrīd saņēmusi atkārtotu piegādi, raksta britu izlūki.

Ukrainas ģenerālštābs 6. decembrī ziņoja par 17 lidaparātu notriekšanu, tostarp 14 Irānā ražotos “Shahed-136” dronus.

Ukrainas amatpersonas 7. decembrī informēja arī par to, ka Maskava izmanto Irānas nodrošinātos bezpilota lidaparātus Zaporižjas un Dņipropetrovskas apgabala bombardēšanai.

