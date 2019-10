Krievija iespējamu negadījumu Astravjecas AES var izmantot par ieganstu karaspēka ievešanai, brīdina Hodžess

Bijušais ASV sauszemes spēku pavēlnieks Eiropā atvaļinātais ģenerālleitnants Bens Hodžess brīdinājis, ka gadījumā, ja Baltkrievijā netālu no Lietuvas robežas topošajā Astravjecas atomelektrostacijā (AES) notiktu negadījums, Krievija to varētu izmantot par ieganstu, lai ievestu AES apkārtnē savu karaspēku.

Incidentu Astravjecas AES Maskava var izmantot "kā "Trojas zirgu (..), kā viltus aizbildinājumu, ka ir kaut kāda humānā krīze, un pēkšņi šajā apkaimē parādās Krievijas karaspēks," Hodžess sacījis ziņu aģentūrai AFP trešdien Varšavas Drošības foruma laikā.

Viņš teicis, ka Eiropas Savienībai (ES) būtu jāsniedz būtisks atbalsts Lietuvai, lai palīdzētu tai sagatavoties cīņai pret sekām, ko varētu izraisīt iespējami negadījumi Astravjecas AES.

"Manuprāt, ES būtu jāpiedāvā [Lietuvai] būtiska palīdzība speciālo zināšanu un monitoringa jomā, lai palīdzētu mazināt iespējamo negadījumu Astravjecas [AES sekas]," norādījis Hodžess, kurš bija ASV sauszemes spēku pavēlnieks Eiropā no 2014. līdz 2017. gadam.

Tagad Hodžess ir stratēģisko pētījumu eksperts Eiropas politikas analīzes centrā Vašingtonā.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. No Latvijas robežas topošo kodolspēkstaciju šķir aptuveni 110 kilometri.

Minska apgalvo, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem, taču Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko iepriekš īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk. Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Astravjecas AES projektu īsteno Krievijas korporācija "Rosatom".