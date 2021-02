Krievija ir gatava atslēgties no interneta, paziņo Medvedevs

Krievija ir likumiski un tehnoloģiski gatava atslēgties no globālā tīmekļa, ja nepieciešams, atsaucoties uz bijušais Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva paziņojumu "Interfax" aģentūrai, raksta "The Moscow Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Krievijas politiķi retorikā izsenis spēlējušies ar iespēju atslēgties no interneta vai arī pārņemt pār to lielāku kontroli. Pirms diviem gadiem Krievijā pieņemtais tā dēvētais "suverēnā tīmekļa" likums ļauj Krievijai atslēgties no Globālā tīmekļa, līdz šim eksperti ir apšaubījuši, ka valstij ir tam nepieciešamās tehnoloģijas.

Medvedevs ar savu jaunāko paziņojumu gan esot norādījis tikai šādu tehnoloģisku iespējamību, bet uzsvēris, ka neredzot nepieciešamību patiešām no tīmekļa atslēgties, nodēvējot šādu rīcību par abpusēju asmeni.

Viņš atzīmējis, ka ASV tur globālā tīmekļa atslēgas un varot Krieviju no interneta atslēgt, ja notiek kas neordinārs. Tikpat viegli Krievija varot tikt atslēgta no SWIFT starptautiskās maksājumu sistēmas. "Mums pat bija jārada pašiem sava informācijas sistēma, lai mēs varētu pārraidīt elektroniskus vēstījumus, ja kas tāds notiek," teicis Medvedevs.

Medijs atzīmē, ka šie Drošības padomes vecepriekšsēdētāja izteikumi izskan laikā, kad Krievijā jau otro nedēļas nogali pēc kārtas ielas piepilda desmitiem tūkstoši ar Krievijas pārvaldi neapmierinātu cilvēku. Protesti, kurus ielās izsaukusi iepriekš smagi saindētā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija aizturēšana, kā arī Navaļnija veidotā filma par tā dēvēto Putina pili un grandiozā mēroga korupciju valsts elites vidū.

Attiecībā uz protestiem internets jau vairākkārt piesaukts kā viens no opozīcijas instrumentiem. Tajā esošajās platformās tiek demonstrētas atmaskojošas filmas, izsakās opozīcijas pārstāvji, tiek pulcināti pūļi un tiešraidē atspoguļoti gan protesti, gan to brutālā apspiešana. Protestu vietās nereti tiek novērota atsevišķu mobilo datu torņu atslēgšana, lai kavētu organizēšanos.