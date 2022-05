Krievija ir palielinājusi militāro operāciju intensitāti Donbasā, ziņo britu izlūki

Krievija ir palielinājusi operāciju intensitāti Donbasā, cenšoties ielenkt Severodonecku, Liščansku un Rubižni, teikts jaunākajā izlūkdienestu informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šobrīd šīs operācijas ziemeļu un dienvidu asi atdala aptuveni 25 kilometri Ukrainas kontrolētās teritorijas. Šajā reģionā bijusi novērojama spēcīga ukraiņu pretestība ar spēkiem, kas atrodas labi nocietinātās aizsardzības pozīcijās. Ukrainas jau iepriekš izveidotā Apvienoto spēku operācija, visdrīzāk, saglabā efektīvu vadību un kontroli pār šo fronti.

Tomēr Krievija ir guvusi dažus lokalizētus panākumus, daļēji pateicoties artilērijas vienību koncentrēšanai šajā apgabalā, raksta Lielbritānijas ministrija.

Ja Krievija ieņems Severodoneckas kabatu, viss Luhanskas apgabals tiktu pakļauts Krievijas okupācijai. Lai gan pašlaik šī operācija ir Krievijas galvenā prioritāte, tā ir tikai viena daļa no Krievijas kampaņas, kuras mērķis ir Donbasa sagrābšana, atgādina britu izlūki.

Ja Donbasa frontes līnija virzīsies tālāk uz rietumiem, tas paplašinās Krievijas sakaru līnijas un, visticamāk, tās spēki saskarsies ar turpmākām loģistikas grūtībām, prognozē Lielbritānija.

