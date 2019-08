Krievijā izmeklē nofilmēto policista sitienu pa protestētājas vēderu

Krievijas Iekšlietu ministrija pirmdien uzsākusi izmeklēšanu saistībā ar video, kurā redzams, kā policists neseno protestu gaitā iesit sievietei pa vēderu.

Video, kas tīmeklī skatīts vairāk nekā 360 000 reižu, redzams, kā četri policisti velk sievieti un viens no viņiem bez acīmredzama iemesla iesit sievietei pa vēderu. Kadri izraisījuši sašutumu medijos un sociālajos tīklos.

Kā tīmekļa medijam "Mediazona" paskaidroja 26 gadus vecā Darja Sosnovska, policisti viņu sagrābuši, jo viņa protestējusi pret kāda invalīda aizturēšanu. "Policisti sāka skriet manā virzienā," sacīja Sosnovska. "Tas bija ārkārtīgi nepatīkami. Mani visu pārņēma krampji, es nevarēju paelpot."

Kopā ar citiem aizturētajiem Sosnovska nogādāta policijas iecirknī, kur viņai vairākas stundas nav bijis pieejams advokāts. Sosnovskai izteikts brīdinājums, un tad viņa atbrīvota.

During a Moscow protest, a Russian police officer drags a woman to a van and punches her in the stomach in response to her attempt at breaking free, Moscow, Russia, Saturday, August 10. Political demonstrations all over Russia have now been going on for over five weeks. pic.twitter.com/pqjyJL6J3p