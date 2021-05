Krievija izpildījusi tikai 8% 'Sputnik V' eksporta saistību

Krievija izpildījusi tikai aptuveni 8% noslēgto saistību par Covid-19 vakcīnas "Sputnik V" piegādēm uz citām valstīm, vēsta žurnāls "Forbes".

Savus aprēķinus balstot Krievijas vēstniecību sniegtajos datos, kā arī Krievijas un ārzemju mediju publikācijās, medijs "Forbes" secinājis, ka Krievijā vismaz ar vienu Covid-19 vakcīnas devu potējušies aptuveni 15 miljoni cilvēku. Savukārt ar citām valstīm noslēgtas vienošanās par vairāk nekā 205 miljonu "Sputnik V" pošu eksportu, kas ir pietiekams daudzums vismaz 100 miljonu cilvēku vakcinēšanai.

"Sputnik V" ir apstiprināta lietošanai 64 pasaules valstīs un daudzas no tām jau saņēmušas vismaz vienu vakcīnu sūtījumu. Saskaņā ar "Forbes" aprēķiniem līdz 21. maijam Krievija uz ārzemēm nosūtījusi aptuveni 16,3 miljonus vakcīnu.

Piegāžu izmēri variē no dažiem simtiem līdz vairākiem miljoniem devu. Lielākie Krievijas vakcīnas pasūtītāji bijuši Turcija (50 miljoni devu), Meksika (24 miljoni devu, saņemti 2,4 miljoni), Argentīna (20 miljoni devu, saņemti 6,5 miljoni). Ungārija pasūtījusi divus miljonus devu un saistības ir izpildītas.

Tomēr vairums valstu, ar kurām slēgtas vienošanās, līdz šim saņēmušas niecīgu daudzumu vakcīnu, uzsver "Forbes". Piemēram, Venecuēla 2020. gada decembrī noslēdza ar Krieviju līgumu par vakcīnām 10 miljonu personu sapotēšanai jeb 20 miljonus devu. Karakasa rēķinājās, ka visu apjomu saņems līdz 2021. gada pirmā ceturkšņa beigām, taču līdz šim dabūjusi tikai 430 tūkstošus devu.

Hondurasa saņēmusi 40 tūkstošus devu "Sputnik V" no pasūtītajiem 4,2 miljoniem. Šrilanka – 15 tūkstošus no 13 miljoniem. Uzbekistāna – 100 tūkstošus no miljona.

Āģentūra "Reuters" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka piegādes kavējas nepietiekamās ražošanas jaudas dēļ. Līdz 12. maijam Krievija bija saražojusi 33 miljonus "Sputnik V" devu, no kurām eksportēti mazāk nekā 15 miljoni, aprēķināja medijs.

Krievijas tiešo investīciju fonda pārstāvis, atbildot uz "Forbes" jautājumu, neprecizēja, kā tiek izvēlētas prioritārās valstis vakcīnu piegādē. Viņš norāda, ka šogad ārzemēs (Indijā, Ķīnā, Turcijā, Ēģiptē, Argentīnā un citur) tiks saražoti vairāk nekā 800 miljoni "Sputnik V" devu.