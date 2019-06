Krievija izvedusi militāros speciālistus no Venecuēlas, jo Maduro neesot naudas, ziņo WSJ

Krievija būtiski samazinājusi savu militāro padomnieku skaitu Venecuēlā, kuri ekonomisko problēmu un politiskās krīzes nomāktajā valstī apmācīja vietējos karavīrus un rūpējās par ieroču piegādes līgumu izpildi, atsaucoties uz avotiem, vēsta "The Wall Street Journal" (WSJ).

Medijs atsaucas uz Krievijas Aizsardzības ministrijai tuvu avotu, kurš pastāstījis, ka Krievijas aizsardzības korporācija "Rostec" savu darbinieku skaitu Venecuēlā, kuri atbild par vietējā personāla apmācību militārās tehnikas lietošanā un apkopē, samazinājusi no tūkstoša uz dažiem desmitiem cilvēku.

Padomnieku izvešana īpaši paātrinājusies pēdējo mēnešu laikā. Tas saistīts gan ar jaunu militāro līgumu neesamību, gan atziņu, ka Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro režīmam vairs nav naudas, par ko apmaksāt citus "Rostec" pakalpojumus saskaņā ar iepriekš noslēgtiem līgumiem, atklājis avots.

WSJ Krievijas speciālistu izvešanu raksturo kā lielu neveiksmi Maduro, kurš Krievijas un Ķīnas atbalstu bieži izceļ kā pierādījumu lielvalstu gatavībai aizstāvēt viņa režīmu.

Tikmēr "Rostec", reaģējot uz WSJ publikāciju, medijā izskanējušo informāciju ir noliedzis, ziņoja "Interfax".

Savukārt apstiprinājumu speciālistu izvešanai no Venecuēlas paudis ASV prezidents Donalds Tramps. "Krievija mūs informēja, ka ir atsaukusi vairumu savu cilvēku no Venecuēlas," Tramps paziņoja tviterī.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.