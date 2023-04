Krievija izveidojusi jaunu spēku grupu misijām okupētajā Dienvidukrainā, ziņo Lielbritānija

Krievija paziņojusi par "Dņepras spēku grupas" eksistenci – jaunu militāro formējumu, kas liecina par izmaiņām okupantu sākotnējā spēku organizācijā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 18. aprīlī Kremlis paziņoja par prezidenta, agresora Vladimira Putina vizīti Krievijas okupētajā Dienvidukrainā. Izmantojot Ukrainas Dņepras upes rakstību krievu valodā, paziņojumā teikts, ka prezidents ir apmeklējis "Dņepras spēku grupu". Šī ir viena no pirmajām atsaucēm uz Dņepras spēku grupu (DGF).

Krievija terminu "spēku grupa" lieto specifiskā veidā, norādot uz lielu, uzdevumu izpildīšanai organizētu operatīvo formējumu. Iebrukuma sākumā Krievijas spēki tika organizēti spēku grupās, kas katra bija saskaņota ar konkrētiem militārajiem apgabaliem Krievijā, piemēram, Rietumu un Centrālās spēku grupas, raksta Lielbritānijas ministrija.

Šķietami jauna DGF esamība liecina, ka sākotnējā spēku organizācija ir attīstījusies, iespējams, lielu zaudējumu dēļ. DGF misija, visticamāk, ir aizsargāt okupētās zonas dienvidu sektoru un jo īpaši dienvidrietumu flangu, ko pašlaik iezīmē Dņepras upe, noslēgumā ziņo britu izlūki.

