Krievija kaujaslaukā dislocējusi vismaz 1000 Baltkrievijā apmācības guvušu karavīru, ziņo Lielbritānija

Līdz 2023. gada marta vidum Krievija, visticamāk, bija pārdislocējusi vismaz 1000 karavīru, kas trenējās Obuzas-Ļesnovskas poligonā Baltkrievijas dienvidrietumos, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka lai gan nav novērota jauna karaspēka rotācija, Krievija, visdrīzāk, ir atstājusi telšu nometni, kas liecina, ka tā apsver iespēju turpināt šo apmācību programmu.

Fakts, ka Krievija ir ķērusies pie sava personāla apmācības daudz mazāk pieredzējušās Baltkrievijas armijas vadībā, liecina par to, kā Maskavas uzsāktais karš Ukrainā ir nopietni izjaucis Krievijas militārpersonu apmācības sistēmu – Ukrainā lielākoties ir izvietoti okupantu instruktori, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija, visticamāk, arī uzskata, ka Baltkrievijas nepārtrauktais netiešais atbalsts karam ir svarīgs politisks vēstījums, noslēgumā raksta britu izlūki.

