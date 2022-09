Krievija kopš kara sākuma zaudējusi 55 kaujas lidaparātus, ziņo Lielbritānija

Krievija pēdējo 10 dienu laikā Ukrainā ir zaudējusi vismaz četras kaujas lidmašīnas. Tas nozīmē, ka kopš Maskavas iebrukuma Ukrainā sākuma okupanti zaudējuši jau aptuveni 55 lidaparātus, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pastāv reāla iespēja, ka šis Krievijas zaudējumu pieaugums daļēji ir saistīts ar to, ka Krievijas Gaisa spēki uzņemas lielāku risku, mēģinot sniegt ciešāku atbalstu Krievijas sauszemes spēkiem, kurus ietekmē Ukrainas virzība uz priekšu.

Krievu pilotu izpratne par kaujas situācijām bieži vien ir vāja, un pastāv varbūtība, ka daži krievu lidaparāti ir ielidojuši Ukrainas kontrolētajās teritorijās, kurās ir blīvākas pretgaisa aizsardzības zonas, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Krievijas pastāvīgais gaisa pārākuma trūkums joprojām ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ir pamatā tās operatīvās struktūras nestabilitātei Ukrainā, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/yCVZk0byX5

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/264kqpPpTW