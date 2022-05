Krievija kopš kara sākuma zaudējusi aptuveni 23 800 karavīru, vēsta Ukraina

Kopš Maskavas uzsāktās militārās invāzijas Ukrainā okupanti zaudējuši aptuveni 23 800 karavīru, atsaucoties uz Ukrainas bruņoto spēku sniegto informāciju, raksta medijs "The Kyiv Independent".

Tāpat Krievija zaudējusi 194 lidmašīnas, 155 helikopterus, 1048 tankus, 459 artilērijas sistēmas. Šī ir Ukrainas publicētā informācija, tās precizitāti nevaram apstiprināt.

