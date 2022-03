Krievija lūgusi Ķīnas palīdzību. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 19. dienu. Svētdien Maskava paplašināja uzbruku areālu, raidot vairāk nekā 30 raķetes pa militāro apmācību bāzi netālu no Polijas robežas Ļvivas apgabalā, Kremlis arī vērsies pie Ķīnas ar lūgumu pēc ekonomiskās un militārās palīdzības, atklāja ASV amatpersonas. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (19. diena)

Krievijas iebrukums Ukrainā ir novērsis uzmanību no kādas citas problēmas. Pasaules Veselības organizācija (PVO) brīdina, ka karš varētu pastiprināt Covid-19 pandēmiju. Pastāv risks, ka Ukrainas zemo vakcinācijas rādītāju dēļ var pieaugt Covid-19 gadījumu skaits, turklāt vairāk nekā divi miljoni no Ukrainas devušies uz ārzemēm, tostarp vietām, kur arī ir zemi vakcinācijas rādītāji. Ukrainā vakcinēti ir 34% iedzīvotāju, bet kaimiņos esošajā Moldovā – 29%. No 3. līdz 9. martam Ukrainā un kaimiņvalstīs fiksēts 791 021 jauns Covid-19 gadījums un 8012 nāves gadījumi, liecina PVO dati. (CNN)

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (ICRC) aicina uz tūlītēju rīcību, lai novērstu “sliktāko scenāriju” simtiem tūkstošiem Mariupolē iesprostotajiem civiliedzīvotājiem. ICRC aicina karojošās puses vienoties par pamieru, lai dotu civiliedzīvotājiem drošu iespēju izkļūt no pilsētas. (CNN) Mariupolē cilvēki uzturas neapkurinātos pagrabos, trūkst pārtikas, ūdens un pirmās nepieciešamības preču. Daudzi ēst gatavo uz ugunskuriem. Amatpersonas ziņo par vairāk nekā 2000 bojāgājušajiem, tomēr šis skaits nav pilnīgs, jo daudzi vēl atrodas zem drupām. Daļa bojāgājušo jau guldīti masu kapos, bet citi turpina mētāties uz ielām, jo Krievijas apšaudes turpinās.

Mariupolē situācija joprojām ir drūma. Svētdien amatpersonas apstiprināja, ka humānās palīdzības konvojam ar pārtiku, ūdeni un medikamentiem joprojām nav izdevies iekļūt pilsētā. Konvojs ir iestrēdzis Krievijas spēku kontrolētajā ostas pilsētā Berdjanskā. Berdjanskai 2014. gadā izdevās apturēt “krievu pavasari”, par to var lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/delfi-berdjanska-azova-sirds-un-patriektais-krievu-pavasaris.d?id=48233967

https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-lugusi-militaru-un-ekonomisku-palidzibu-kinai-zino-mediji.d?id=54146604

Ukrainas ģenerālprokurors sācis izmeklēšanu par valsts nodevību pret Krievijas okupētās Melitopoles jauniecelto vadītāju Gaļinu Daņiļčenko. Gaļina Daņiļčenko svētdien televīzijas videomateriālā sacīja, ka šajā reģionā sāks raidīt "Krievijas televīzijas kanāli". Daņiļčenko apraides lēmumu pamatoja ar to, ka "tiek izplatīts liels uzticamas informācijas deficīts". Daņiļčenko mēra amatā tika iecelta pēc tam, kad līdzšinējo ievēlēto mēru Ivanu Fjodorovu piektdien aizturēja bruņoti vīrieši. Pēc viņa aizturēšanas Krievijas atbalstītā Luhanskas separātiskā apgabala prokuratūra apsūdzēja Fjodorovu terorisma nodarījumos. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieprasīja viņa tūlītēju atbrīvošanu, sakot, ka "nolaupīšana" ir "noziegums pret demokrātiju". (CNN)

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņojis, ka Apvienotā Karaliste piegādās Ukrainai vairāk nekā 500 ģeneratorus. Ģeneratori nodrošinās enerģiju būtiskiem pakalpojumiem, tostarp patversmēm un slimnīcām. Tie arī piegādās pietiekami daudz enerģijas, lai apgādātu 20 000 māju. Šis lēmums pieņemts pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tieša ģeneratoru pieprasījuma Lielbritānijai. Džonsons sacīja, ka ģeneratori palīdzēs atvieglot visā Ukrainā piedzīvotos elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Viņš piebilda, ka tas arī "palīdzēs uzturēt vitāli svarīgu dienestu darbību, lai Ukrainas iedzīvotāji varētu turpināt aizstāvēt savu valsti". (BBC)

Svarīgākais līdz šim: Krievija lūgusi Ķīnai ekonomisku un militāru atbalstu, to vairākiem ASV medijiem atklājušas ASV amatpersonas. Vašingtona brīdina, ka Pekinai jārēķinās ar “smagām” sekām, ja tā palīdzēs Maskavas iebrukumam Ukrainā. Svētdien Krievija vairāk nekā 30 raķetes raidījusi pa militāro bāzi Ukrainas rietumus netālu no Polijas robežas un Ļvivas. 35 cilvēki ir nogalināti un vairāk nekā 130 ievainoti. No Krievijas spēku ielenktās un smagi apšaudītās Mariupoles joprojām nav izdevies evakuēt civiliedzīvotājus. Pilsētā nogalināto civilistu skaits pārsniedz 2000, liecina jaunākās amatpersonu aplēses. Pirmdien videoformātā notiks nākamās Ukrainas un Krievijas sarunas. Krievijas spēki bloķē Ukrainas Melnās jūras piekrasti un valsts ir nogriezta no starptautiskajiem jūras tirdzniecības ceļiem, paziņoja Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/okupantu-uzbrukumos-mariupolei-nogalinati-vismaz-2100-civiliedzivotaji-teksta-tiesraide.d?id=54145056