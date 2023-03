Krievija martā pret Ukrainu izmantojusi vismaz 71 Irānas lidrobotu, secina Lielbritānijas izlūki

Okupējošā Krievijas armija šī gada marta laikā pret Ukrainu izmantojusi vismaz 71 irāņu lidrobotu "Shahed", secinājusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Izlūki norāda, ka uzbrukumi atsākušies pēc nelielas pauzes februārī. Lielbritānija pieļauj, ka tas saistīts ar to, ka Krievija ir saņēmusi jaunas "Shahed" piegādes.

Visticamāk, lidroboti tiek palaisti no Krasnodarskas un Brjanskas apgabaliem. Izlūki pieļauj, ka tas tiek darīts, lai "izstieptu" ukraiņu gaisa aizsardzības iespējas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2023.

