Krievijas militārie vervētāji ir mēģinājuši uzrunāt Vidusāzijas viesstrādniekus Krievijā, lai panāktu, ka tie dienē Ukrainā. Vervētāji ir apmeklējuši mošejas un imigrācijas birojus, lai vervētu vīrus okupantu armijai, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka imigrācijas birojos darbinieki, kas runā tadžiku un uzbeku valodā, regulāri mēģina savervēt migrantus. Medijs "Radio Brīvā Eiropa" ziņoja, ka vervētāji piedāvā reģistrēšanās bonusus 2390 ASV dolāru apmērā un algas līdz 4160 ASV dolāru mēnesī. Migrantiem arī piedāvāts paātrināts Krievijas pilsonības iegūšanas process no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam ierasto piecu gadu vietā.

Lielā ikmēneša alga un pierakstīšanās prēmijas vilinās dažus viesstrādniekus reģistrēties armijai. Šie jauniesauktie, visticamāk, tiks nosūtīti uz Ukrainas fronti, kur upuru skaits ir ārkārtīgi augsts, prognozē Lielbritānijas ministrija.

Migrantu vervēšana ir daļa no Krievijas Aizsardzības ministrijas mēģinājumiem sasniegt mērķi, proti, 400 000 brīvprātīgo kaujām Ukrainā. Varasiestādes gandrīz noteikti cenšas atlikt jebkuru jaunu atklātu obligāto mobilizāciju pēc iespējas ilgāk, lai samazinātu neapmierinātību Krievijas sabiedrībā, noslēgumā raksta britu izlūki.

