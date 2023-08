Krievijā naski mēģina dedzināt kara komisariātus - aktīvi darbojas sievietes

Diennakts laikā Krievijā notikuši vismaz 14 mēģinājumi aizdedzināt kara komisariātus, otrdien vēsta krievvalodīgie mediji un "Telegram" kanāli. Vairums aizturēto ir sievietes.

"Radio Brīvība" vēsta, ka šādi incidenti notikuši Sanktpēterburgā un Piemaskavā - Možaiskā un Podoļskā, kur bijuši pat divi dedzināšanas mēģinājumi, kā arī Kazaņā, Omskā, Kalugā, Čeļabinskas, Voroņežas, Saratovas apgabalos un Aizbaikāla novadā.

In Ulan-Ude, Buryatia, eastern #Russia , a man and a woman threw Molotov cocktails at the building of a military enlistment office, in an apparent #arson attack.



"Telegram" kanāls "Baza" vēsta, ka Čeļabinskas apgabala Kopeiskā aizturēta 54 gadus vecā Čeļabinskas Metāla konstrukciju rūpnīcas darbiniece Irina R.

Viņa iesviedusi "Molotova kokteili" kara komisariāta ēkas medicīnas kabinetā.

In Podolsk, two pensioners set fire to the military enlistment office.