ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens izteicies, ka Krievija ilgstoši nespēj realizēt tos mērķus, kurus tā izvirzīja, uzsākot iebrukumu Ukrainā, taču piebilda, ka šajā militārajā konfliktā tuvākajos mēnešos gaidāmas ilgstošas, smagas cīņas.

"[Krievijas] Mērķis bija izdzēst Ukrainu no kartes, likvidēt tās neatkarību, suverenitāti, pakļaut to Krievijai. Tas neizdevās jau sen," Blinkens sacīja intervijā ASV medijam CNN. "Atšķirībā no krieviem, ukraiņi cīnās par savu zemi, par savu nākotni, par savu valsti, par savu brīvību," piebilda ASV augstākais diplomāts.