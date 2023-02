Krievija neapstāsies, ja nezaudēs, pārliecināts Podoļaks

Krievija neapstāsies, ja tā patlaban pret Ukrainu izvērstajā karā nezaudēs, sestdien brīdināja Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.

"Krievijas Federācija neapstāsies, ja nezaudēs. Tā turpinās investēt terorismā Eiropā. Un darīs to vēl bezkaunīgāk," tviterī norādīja padomnieks.

"Iejauksies nacionālajās vēlēšanās, nogalinās politiskos oponentus, bet separātisma uzliesmojumi kļūs par normu. Vai šādā pasaulē jūs gribat dzīvot? Jo tieši tāda ir krievu pasaule," uzsvēra Podoļaks.

Arī Polijas ārlietu ministra vietnieks Pāvels Jablonskis nule kā brīdinājis, ka šī kara vissliktākais iznākums būtu situācija, kurā Krievijai vienā vai otrā veidā ļaus "saglabāt seju"

"Jebkura ilgstoša miera nosacījums Eiropā ir tas, ka Ukrainai ir jāpadzen Krievija no savas teritorijas," piektdien intervijā radio RMF FM sacīja diplomāts.

Polijas mērķis ir, lai agresija pret Ukrainu Krievijai beigtos ar to, ka tā "tiek uzvarēta, pilnībā zaudē seju un nomierinās", sacīja Jablonskis.

"Agresoram izkļūt no šī konflikta ar saglabātu seju būtu vissliktākais scenārijs. Ne tikai no mūsu drošības skatu punkta, bet arī globālajā mērogā. Tas potenciāliem šādas agresijas dalībniekiem parādītu, ka tā vienkārši atmaksājas," skaidroja diplomāts.

🇷🇺 won't stop if it doesn't lose. It'll keep investing in terrorism in Europe. It'll do it even more boldly. It'll interfere in elections, kill political rivals. Outbreaks of separatism will become a rule. Is it the world you want to live in? As it's what "🇷🇺 world" is all about.