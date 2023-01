Krievija nepietiekami apmāca mobilizēto personālu, padarot to par 'lielgabalu gaļu', ziņo ISW

Krievijas bruņotie spēki pārāk maz laika velta mobilizētā personāla apmācībai pirms tā nosūtīšanas uz frontes līnijām. Maskavai arī nebija laika karavīrus apmācīt papildu specialitātēs, piemēram, vāji apmācītu artilēristu nosūtīšana uz kājnieku vienībām, visticamāk, padarīs viņus par lielgabalu gaļu, vēsta ASV domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sistēmiskas kļūdas Krievijas bruņoto spēku veidošanā turpina vājināt personālu, kaitējot tās kaujas spējām Ukrainā. Krievijas militārie apskatnieki 3. janvārī apgalvoja, ka Maskavas militārpersonas nosūtījušas nesen mobilizētu personālu, kas apmācīti par artilēristiem un tankistiem uz kājnieku vienībām Ukrainā bez oficiālām kājnieku apmācībām. Kaut arī ne-kājnieku specialitātes karavīru vienību izmantošana kājnieku lomās nav nekas neparasts, Krievijas bruņoto spēku prakse šajā gadījumā, visticamāk, ir ļoti problemātiska. Vāji apmācītu artilēristu nosūtīšana uz kājnieku vienībām, viņus neapmācot kājnieku kaujas operācijām, visticamāk, padarīs viņus par lielgabalu gaļu, secina ISW.

Krievijas spēki kopš daļējas mobilizācijas sākuma 2022. gada septembrī ir cietuši ievērojamus artilērijas sistēmu un bruņoto transportlīdzekļu zaudējumus operācijās Ukrainā.

Ukrainas Austrumu spēku grupas pulkvedis Serhijs Čerevatijs pavēstīja, ka Krievijas spēki Ukrainas austrumos pašlaik artilērijas šāviņus izšauj aptuveni tikai trešdaļas apjomā, ja to salīdzina ar 2022. gada vasaras tempu. Samazinātā Krievijas artilērijas uguns intensitāte, visticamāk, ir saistīta ar munīcijas krājumu izsīkšanu, ņemot vērā ziņas, ka Krievijas spēki apzināti pārvieto munīciju no viena frontes punkta uz otru.

Savukārt "Vāgnera grupas" finansētājs Jevgeņijs Prigožins mēģināja attaisnot savas organizācijas progresa trūkumu Bahmutā, paziņojot, ka vāgnerieši nespēj izlauzties cauri Ukrainas aizsardzībai. Prigožins norādīja, ka katra māja šajā pilsētā ir kā "cietoksnis", ka ukraiņiem ik pēc desmit metriem ir aizsarglīnijas un ka Krievijas spēkiem ir jāattīra katra ēka atsevišķi.

Prigožins pirmo reizi atzina, ka "Vāgnera grupas" spēki faktiski nespēj gūt nekādu progresu kaujas laukā. Iepriekš 2022. gada oktobrī Prigožins gan ziņoja, ka militārā organizācija Bahmutas teritorijā virzās uz priekšu ar ātrumu 100 - 200 metru diennaktī, tostarp, norādot, ka "Vāgnera grupa" tur cīnās bez citu Krievijas militāro vienību palīdzības.

Tiek ziņots, ka vāgnerieši Prigožinam pavēstīja, ka nespēj izlauzties cauri Ukrainas aizsardzības līnijām Bahmutā nepietiekamu bruņoto transporta līdzekļu un munīcijas krājumu dēļ. Šī paziņojuma mērķis bija atbrīvot "Vāgnera grupu" un pašu Prigožinu no atbildības, to novirzot uz lielākām Krievijas resursu iztrūkuma problēmām, par kurām kopš decembra beigām arvien vairāk diskutē Maskavas un Kijivas avoti, vēsta ISW.

Domnīca savā jaunākajā publicētajā informācijā arī min faktu, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins savā Vecgada uzrunā apliecināja, ka Krievija, izmantojot dažādas sociālās politikas shēmas, attaisno ukraiņu bērnu deportēšanu uz Krieviju. Savā runā diktators pateicās krieviem par centieniem bērnus no okupētajām Ukrainas teritorijām nogādāt Krievijā "brīvdienās".

Portāls "Delfi" jau iepriekš ir ziņojis, ka Krievijas amatpersonas izmanto "brīvdienu" un "atvaļinājumu" shēmas, lai attaisnotu ukraiņu bērnu izvešanu uz Krieviju un tās okupēto Krimu.

Arī Hersonas, Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas apgabalu vadītājiem uzdots "veikt papildu pasākumus, lai apdzīvotajās vietās identificētu nepilngadīgos, kas palikuši bez vecākiem", lai nodrošinātu viņiem "valsts sociālo palīdzību" un "sociālo atbalstu".

Kremlis var mēģināt izmantot šo "sociālo pabalstu shēmu", lai identificētu to bērnu vārdus, kuri tiek uzskatīti par bāreņiem, lai atrastu bērnus deportācijai uz Krieviju, un potenciāli nodotu viņus adopcijai krievu ģimenēs. ISW turpina atzīmēt, ka ukraiņu bērnu piespiedu adopcija krievu ģimenēs var būt Konvencijas par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu pārkāpums.