Krievija no Ukrainas evakuē diplomātu ģimenes, raksta NYT

Krievijas konsulāta Kijevā un Ļvivā diplomātiem dots rīkojums sagatavoties izbraukšanai no Ukrainas, atsaucoties uz augsta ranga avotu Ukrainas drošības dienestā (SBU), vēsta laikraksts "The New York Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar avota teikto, jau 5. janvārī 18 cilvēku grupa, pārsvarā bērni un krievu diplomātu sievas, ar autobusu devušies uz Maskavu. Pēc tam sekojusi vēl 30 cilvēku liela diplomātiskās misijas darbinieku grupa, bet pārējiem dots rīkojums būt gataviem aizbraukšanai.

Vašingtonā valdības pārstāvji NYT apliecinājuši, ka ir zinājuši par to, ka Krievijas valdība gatavojās evakuēt diplomātu ģimeņu locekļus decembra beigās un janvāra sākumā.

Vēstniecības personāla samazināšana var būt saistīta gan ar propagandu, gan gatavošanos konfliktam, vai visu kopā, medijam skaidrojuši amerikāņu un ukraiņu ierēdņi.

Vašingtonā uzskata, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēl nav pieņēmis galīgo lēmu par iebrukumu Ukrainā, raksta NYT.

Savukārt Krievijas Ārlietu ministrija uz šo NYT publikāciju atbildējusi, ka vēstniecība Kijevā strādā standarta režīmā, ziņo "Interfax".

Ziņots, ka kopš novembra pastāv bažas par iespējamu Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievijā pie Ukrainas robežas tiek novērota karaspēka un tehnikas pulcināšana, bet Maskava no ASV un NATO pieprasa īpašas "drošības garantijas", kas ietver NATO nepaplašināšanos uz austrumiem un spēku atvilkšanu no alianses jaunākajām dalībvalstīm, pretējā gadījumā solot īstenot "militāri tehniskus pasākumus".

Krievija jau 2014. gadā okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu un Krievijas atbalstītas bruņotas bandas pārņēmušas atsevišķas teritorijas Ukrainas austrumos, tāpēc faktiski karš Ukrainā notiek jau septiņus gadus.