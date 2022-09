Krievija nodod Ukrainai 215 gūstekņus apmaiņā pret Medvedčuku un 55 karavīriem

Krievija un Ukraina ir veikušas gūstekņu apmaiņu, kurā Krievija nodevusi Ukrainai 215 gūstekņus, saņemot pretī prokrievisko politiķi Viktoru Medvedčuku un 55 Krievijas karavīrus, tviterī paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks.

"Bija liela gūstekņu apmaiņa. Mēs saņēmām 215 cilvēkus no [Krievijas] gūsta. Starp viņiem ir komandieri, "Azovstaļ" aizstāvji un kareives grūtnieces," paziņoja Jermaks.

"Kopā ar vairāk nekā 200 Ukrainas karavīriem šodien tika atbrīvoti pieci Lielbritānijas pilsoņi, divi ASV pilsoņi un pa vienam Zviedrijas, Horvātijas un Marokas pilsonim," piebilda Jermaks, pateicoties Turcijas prezidentam Redžepam Tajipam Erdoganam par viņa starpniecību šajā apmaiņā.

President @ZelenskyyUa set a clear task: to get our POW heroes back from RF. The result: our heroes are free.

There was a large exchange of prisoners. We got 215 people from RF captivity. Among them are commanders, defenders of "Azovstal" and pregnant military women. pic.twitter.com/6za43fwBay