Krievija ofensīvā Donbasā iesaista algotņus no Sīrijas un Lībijas, ziņo 'The Guardian'

Krievija savas ofensīvas stiprināšanai Donbasā no Sīrijas, Lībijas un citām vietām ir pārvietojusi līdz 20 tūkstošiem algotņu, atsaucoties uz kādu Eiropas amatpersonu, vēsta portāls "The Guardian".

Amatpersona atklājusi, ka algotņu daudzums tiek lēsts starp 10 un 20 tūkstošiem un ir grūti precizēt, vai vairāk starp tiem ir sīrieši, lībieši vai citu valstu algotņi, kurus rekrūtējusi Krievijas privātā militārā kompānija "Vagner".

"Es varu pateikt, ka mēs redzējām zināmu pārvietošanu no šiem apgabaliem, Sīrijas un Lībijas, uz Donbasu. Un šie zēni pārsvarā tiek izmantoti kā masa pret ukraiņu pretestību. Tie ir kājnieki. Viņiem nav smagā bruņojuma vai transportlīdzekļu," medijs citē amatpersonu.

Sīrijas bijušajiem karavīriem par karošanu Ukrainā piedāvāta alga no 600 līdz 3000 dolāriem mēnesī atkarībā no militārās pakāpes un pieredzes. "Vagner" pati jau pārvietojusi vairumu savu karavīru no Lībijas un Sīrijas uz Ukrainu, norāda "The Guardian", bet Ukrainas militārais izlūkdienests martā ziņoja, ka Krievija vienojusies ar Lībijas karakungu pulkvedi Halifu Haftaru par lībiešu kaujinieku nosūtīšanu.

Arābu algotņi iesaistīti, lai pēc iespējas ātrāk sagrābtu Ukrainas austrumu teritorijas, Maskavai cenšoties gūt vismaz kādus panākumus līdz 9. maijam.

Ukrainas dienesti un ārvalstu prese jau iepriekš ziņoja par Maskavas plāniem karā iesaistīt algotņus no Tuvajiem Austrumiem. Arī pats Kremļa saimnieks Vladimirs Putins marta sākumā paziņoja, ka jāpalīdz Tuvo Austrumu kaujiniekiem nonākt Donbasā. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu tolaik apgalvoja, ka reģionā karošanai Ukrainā pieteikušies vairāk nekā 16 tūkstoši kaujinieku.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Tomēr vairāk nekā 50 dienu laikā Krievijas spēki nav spējuši ieņemt ne galvaspilsētu Kijivu, ne kādu citu no lielākajām Ukrainas pilsētām.