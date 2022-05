Krievija paļausies uz masveida artilērijas triecieniem, prognozē britu izlūki

Tuvākajās nedēļās Krievija, visticamāk, turpinās paļauties uz masveida artilērijas triecieniem, mēģinot panākt progresu Donbasa reģionā, teikts jaunākajā izlūkdienestu informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Tiek lēsts, ka Čerņihivas reģionā, laikā, kad Krievija centās virzīties uz Kijivu, tika sagrautas vai bojātas aptuveni 3500 ēku. 80% no postījumiem nodarīti dzīvojamām ēkām, raksta Lielbritānija.

Londona norāda, ka nodarīto postījumu apmēri liecina par Krievijas gatavību izmantot artilēriju pret apdzīvotām vietām, nedomājot par uzbrukumu samērīgumu.

Krievija, visticamāk, arvien vairāk paļaujas uz artilērijas bombardēšanu. Kā vienu no iemesliem britu ministrija tam min okupantu nevēlēšanos lidot ar kaujas lidmašīnām ārpus savas frontes līnijas.

