Krievija sākusi paplašināt savas aizsardzības pozīcijas Belgorodā un gar savu robežu ar Ukrainu, rokot tranšejas un dibinot vietējās "pašaizsardzības vienības", teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

6. decembrī Belgorodas gubernators paziņoja, ka viņš dibina vietējās "pašaizsardzības vienības". Tiek ziņots, ka tranšeju rakšana pilsētā notiek vismaz kopš šī gada aprīļa, bet jaunās konstrukcijas, iespējams, ir sarežģītākas sistēmas, kas paredzētas mehanizētu uzbrukumu apturēšanai.

Pastāv reāla iespēja, ka Krievijas varas iestādes pastiprina aizsardzības pozīcijas, lai iedzīvotājos un karavīros veicinātu patriotiskas sajūtas. Tomēr tas, iespējams, ilustrē arī esošu dažu Krievijas lēmumu pieņēmēju pārliecību, ka pastāv ticami Ukrainas bruņoto spēku iebrukuma draudi, kas ir Kremļa nepatiesās propagandas rezultāts, raksta Lielbritānija.

Stratēģiskā novērtējuma trūkums ir viena no kritiskajām nepilnībām Krievijas centrālās vadības arhitektūrā: kā to ilustrēja arī Krievijas sākotnējais lēmums iebrukt Ukrainā. Objektīvu oficiālu analīzi bieži apdraud tendence domāt grupās un politiski motivēti secinājumi.

