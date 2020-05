Krievijā pārbauda britu un ASV mediju 'dezinformāciju' par sagrozīto Covid-19 statistiku

Oficiāla sūdzība tiks nosūtīta arī EDSO pārstāvim mediju brīvības jautājumos, UNESCO ģenerāldirektorei Odrijai Azulē un ANO sekretariātam, sacīja Zaharova.

"Financial Times" situāciju nav komentējis, bet "New York Times" norādīja, ka no publikācijā teiktā neatkāpjas. "Mēs esam pārliecināti par mūsu publikācijas akurātumu, kas ir balstīta publiski pieejamos valdības datos un intervijās ar valdības pārzinātu institūtu ekspertiem. Neviens mūsu publikācijas fakts netiek apstrīdēts," paziņojumā norādīja "New York Times" viceprezidente komunikācijas jautājumos Daniela Roudsa-Ha.

Apstiprināto koronavīrusa gadījumu skaita ziņā Krievija ir otrajā vietā pasaulē, bet ar Covid-19 saistīto nāves gadījumu oficiālais skaits ir desmit reizes mazāks nekā Lielbritānijā, Francijā un Spānijā.

Kritiķi Krievijai pārmet, ka tā neziņo par visiem Covid-19 uzliesmojuma nāves gadījumiem, lai krīzes mērogus attēlotu mazākus.

Krievijas varasiestādes noliedz, ka tās falsificētu datus, skaidrojot, ka tās apkopo datus tikai par nāves gadījumiem, kurus koronavīruss ir izraisījis tieši.