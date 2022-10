Krievija pārgājusi aizsardzības pozīcijās, ziņo britu izlūki

Pēdējo sešu nedēļu laikā Krievijas sauszemes spēki ir pārgājuši uz ilgtermiņa aizsardzības pozīcijām lielākajā daļā teritoriju ap fronti, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona skaidro, ka tas ir saistīts ar reālistiskāku novērtējumu, ka Ukrainā nepietiekami lielie, slikti apmācītie Krievijas spēki pašlaik spēj veikt tikai aizsardzības operācijas.

Tāpat Lielbritānijas ministrija ziņo, ka Krievija ir papildinājusi dažas savas vienības uz rietumiem no Dņepras ar mobilizētiem rezervistiem. Septembrī Krievijas virsnieki sacīja, ka Hersonā dislocētajās rotās atrodas seši līdz astoņi karavīri. Rotā būtu jāizvieto aptuveni 100 vīru.

Pat ja Krievijai izdosies nostiprināt ilgtermiņa aizsardzības līnijas Ukrainā, tās darbības plāns paliks neaizsargāts. Lai atgūtu iniciatīvu, Maskavai būs jāatjauno kvalitatīvāki mobilie spēki, kas spēj dinamiski pretoties Ukrainas izrāvieniem un veikt savas liela mēroga uzbrukuma operācijas, noslēgumā raksta britu izlūki.

