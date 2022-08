Krievija pārsviež karaspēku uz Zaporižjas apgabalu un aptur uzbrukumu Slovjanskai, ziņo ISW

Krievija pārsviež karaspēku no Doneckas apgabala ziemeļiem uz Zaporižjas apgabalu un aptur uzbrukumu Slovjanskai, paziņoja ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Krievijas karaspēka daļēja izvešana no Doneckas apgabala ziemeļiem samazinās tā jaudu līdzīgi kā tad, kad Krievijas karaspēks uzbrukuma operāciju laikā Luhanskas apgabalā ignorēja frontes Zaporižjas un Hersonas apgabalos.

"Karaspēka izvešana, visticamāk, radīs iespēju Ukrainai sākt pretuzbrukumu Izjumas virzienā tāpat, kā Krievijas veiktā Luhanskas apgabala sagrābšana ļāva Ukrainai radīt apstākļus pretuzbrukumam Hersonas apgabalā," konstatēja ISW.

Krievijas spēku pārdislocēšana uz Zaporižjas apgabalu vedina uzskatīt, ka Ukrainas pretuzbrukumi neaprobežosies ar Hersonas apgabalu un notiks visā dienvidu frontē.